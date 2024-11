Konkurs: "Kastl-Greissler" ging das Geld aus

Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Franchisegeberin des Kastl-Greissler-Franchisesystems. In Selbstbedienungsläden werden Produkte angeboten. Zumindest die Hälfte dieser Produkte stammt aus der Region, aus einem Umkreis von 40 Kilometern.

In Österreich gibt es 26 Standorte und zehn Franchisenehmer. Die Filialen in Sankt Georgen und in Aistersheim schlossen 2022.

Vom Konkurs betroffen sind laut dem Gläubigerschutzverband AKV drei Mitarbeiter und zwölf Gläubiger. Als Ursachen werden zu langsames Wachstum und das Fehlen von mehr Franchiseverträgen genannt. Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und den steigenden Energiekosten sei es zu einem Umsatzeinbruch gekommen.

Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant.

