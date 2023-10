Per September 2023 lag der Beschäftigtenstand in der österreichischen Zeitarbeitsbranche erstmals in diesem Jahr mit 12,7 Prozent zweistellig hinter den Rekordwerten den Vorjahres. Knapp 89.000 Arbeitsverhältnisse hat der Verband "Österreichs Personaldienstleister" verzeichnet. Im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit gut 100.000 Verträge.