Konjunkturerholung im Frühjahr?

Der Winter 2021/22 läuft aufgrund des Lockdowns und anderer Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht rund für die heimische Wirtschaft. Der Konjunkturindikator der Bank Austria ging im Dezember deutlich zurück. Vor allem der Dienstleistungssektor wird durch die Corona-Maßnahmen stark belastet.

Andere Branchen, wie der Bau und die Industrie, werden von den Maßnahmen zwar kaum berührt, leiden aber unter Lieferschwierigkeiten. Es gibt aber Aussicht auf Besserung, wie die Bank-Austria-Experten gestern, Freitag, sagten.

"Die Abschwächung der Pandemie im Frühjahr und das Nachlassen der Lieferprobleme ab Jahresmitte werden das Erholungstempo voraussichtlich wieder erhöhen", heißt es im Konjunkturindikator. "Wie in früheren Lockdownphasen bzw. Zeiträumen mit verschärften Pandemiemaßnahmen wiederholt sich derzeit ein Auseinanderdriften der unterschiedlichen Sektoren der österreichischen Wirtschaft", sagt Chefökonom Stefan Bruckbauer: Über den Sommer sei noch eine einheitliche Erholung auf breiter Basis zu beobachten gewesen.

Am Bau sei die Stimmung jetzt schon auf dem dritthöchsten Wert seit Beginn der Datenerhebung. Dank voller Auftragsbücher könnten die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergegeben werden. Die Lieferprobleme hätten etwas nachgelassen. Auch in der Industrie sei die Stimmung gut.

Im Gegensatz dazu würden einige Dienstleistungsbranchen, Teile des Handels und des Tourismus massive Geschäftseinbußen, begleitet vom Einbruch der Verbraucherstimmung, erleiden. Die Kauflust der Verbraucher leide an den Corona-Maßnahmen.

"Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Omikron-Virusvariante werden in den nächsten Wochen spürbar belasten, jedoch voraussichtlich die Wirtschaftsentwicklung geringer als im Vorjahr dämpfen", sagt Ökonom Walter Pudschedl: Eine Rezession zeichne sich im Winter nicht ab.