"Konflikt und Diskurs notwendig "

"Die OMV steht wahrscheinlich vor dem größten Wandel in der Unternehmensgeschichte", sagte Alfred Stern am Donnerstagabend bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Mit Monatsanfang hat der gebürtige Steirer von dem aus Deutschland stammenden Rainer Seele übernommen, der sechs Jahre an der Spitze des heimischen teilstaatlichen Öl- und Gaskonzerns gestanden ist.