Kommission soll Gasverträge der OMV mit Russland prüfen

Details dazu präsentierte Gewessler am Dienstag bei einem Pressegespräch. Wie berichtet, läuft der Gasvertrag der OMV mit der russischen Gazprom bis 2040 - nach dem Prinzip "Take-or-pay", also kaufen oder bezahlen. Österreich hat Mühe, die Abhängigkeit von Gas aus Russland seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und den steigenden Energiepreisen zu verringern.

Auf Grundlage einer EU-Verordnung soll die Kommission nun Einsicht in den Vertrag nehmen können und prüfen, wie der Vertrag genau zustandegekommen ist und ob die Möglichkeit eines Ausstiegs besteht.

Leiten werden die Kommission die Juristin Irmgard Griss, ehemals OGH-Präsidentin, und der Zivilrechtsprofessor Andreas Kletecka, der an der Universität Salzburg leitet. Beide bringen Erfahrung mit: Griss leitete etwa die Hypo-Kommission, Kletecka war an der Untersuchung der Eurofighter-Verträge beteiligt.

Auch andere Experten sind an Bord, unter anderen der aus Oberösterreich stammende Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr, sowie Walter Boltz, der ehemalige Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control.

Bericht zum Jahresende

Möglich sei die Einsicht in die Verträge dank der "konstruktiven Zusammenarbeit mit der OMV", betonte Gewessler. Die Inhalte würden strengster Vertraulichkeit unterliegen. Bis Jahresende will die Kommission Untersuchungen tätigen und auch mit früheren Entscheidungsträgern Interviews führen. Danach soll ein Bericht mit Empfehlungen vorliegen - "auch für künftige Regierungen", sagte die Energieministerin.

Im Fall des Gasliefervertrages würden "wesentliche energiepolitische, bis hin zu außenpolitischen Aspekten" vom Privatrecht geregelt, "dazu ist das Privatrecht nicht da. Man muss eine Struktur finden, wie man das in Zukunft anders gestalten kann", sagte Kletečka.

Österreich importiert auch mehr als zwei Jahre nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs den mit Abstand größten Teil seines Erdgases aus Russland. Im Mai lag der Wert bei 90 Prozent.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner