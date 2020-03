Kogler: "Zugänge zu Härtefallfonds werden erweitert"

"Es wird so sein, dass die Zugänge zum Härtefallfonds wesentlich erweitert werden", sagte Kogler am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. "Wir haben uns gestern darauf verständigt, dass weder Mehrfachversicherung als Handicap gelten noch Einkommensgrenze nach oben oder unten. Auch können Unternehmensgründer, die jetzt erst begonnen haben, alle in dieses Programm rein", erklärte der Vizekanzler.

Außerdem wollte er mit einem "Missverständnis" aufräumen. "Es ging zunächst um die Anzahlung von 1.000 Euro. Der Zugang war beschränkter als der eigentlich Zugang zur Härtefondshilfe. Das war aber immer so gedacht."

Bisher 82.000 Anträge

Für den Härtefallfonds gingen bei der Wirtschaftskammer bis gestern Abend rund 82.000 Anträge ein, wie eine WKÖ-Sprecherin mitteilte. Davon seien 89 Prozent abgeschlossen.

