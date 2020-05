Köstinger: "Unser großes Sorgenkind ist die Stadthotellerie"

In eineinhalb Wochen, am 29. Mai, dürfen auch die Hotels und Pensionen nach der Corona-bedingten Pause wieder aufsperren. "Unser großes Sorgenkind ist die Stadthotellerie", sagte am Montag Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP).

"Die Buchungslage ist bescheiden. Wie in Wien und Salzburg fehlen auch uns in Linz die Veranstaltungen und Kongresse", sagt der Linzer Hoteldirektor Johann Kaiser (Star Inn). Das sieht auch Köstinger so: "Wir sind weit weg von einer normalen Sommersaison, das ist uns vollkommen klar." Für die Ferienhotellerie sei sie durchaus zuversichtlich. Hier gebe es die Möglichkeit, sich viel im Freien aufzuhalten. Laut Österreichischer Hoteliervereinigung wollen 45 Prozent der Hotels am 29. Mai aufsperren. 5,7 Prozent warten ab, bis die Grenzen offen sind, 2,3 Prozent sind sich über die Zukunft unklar.

Klar ist: Es gibt Einschränkungen. Es gelten, so Köstinger und Gesundheitsminister Rudolf Anschober, die Grundregeln, die auch in der Gastronomie angewendet werden. So müssen Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen, und zwar dort, wo sie in Kundenkontakt kommen. Gäste sind nur im Eingangs- und Rezeptionsbereich dazu verpflichtet.

Seilbahnen und Schutzhütten

Generell sei wie in praktisch allen anderen Lebensbereichen ein Ein-Meter-Abstand einzuhalten, ausgenommen davon sind Kontakte innerhalb einer gemeinsam reisenden Gästegruppe oder wenn durch Schutzmaßnahmen wie Trennwände das Infektionsrisiko minimiert werden könne. Gäste, die gemeinsam ein Appartement nutzen, müssten nicht im selben Haushalt leben, so Köstinger.

Auch der Wellness- und Poolbereich in den Hotels darf benutzt werden. Bei der Saunanutzung werde "vom Wedeln mit dem Handtuch abgeraten", so das Ministerium.

Das Frühstück darf außerdem in Buffetform angeboten werden, bei weiteren Bewirtungsleistungen würden dieselben Regeln gelten wie in der Gastronomie.

Auch der Seminarbetrieb in den Hotels darf wieder aufgenommen werden – bis zu 100 Personen sind bei Veranstaltungen erlaubt. Für Seminare, die Körperkontakt erfordern, dürfe die Abstandsregel gebrochen werden – etwa "wenn Griffe vorgezeigt werden müssen", wie bei Erste-Hilfe-Kursen, sagte Köstinger. Schutzhütten mit Schlafsälen und Bettenlagern dürfen ebenso öffnen, vorausgesetzt wird hier aber ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Betten oder eine Abtrennung der Schlafbereiche. Bei Seilbahnen müssen die Details für Sicherheitsmaßnahmen noch ausgearbeitet werden.

Durchwachsen fiel Köstingers erste Bilanz über die Eröffnung der Gastronomie aus. Es gebe durchaus ausgebuchte Lokale, die sich am Wochenende einer großen Nachfrage erfreut hätten. "Manche können diese Erfolgszahlen aber noch nicht vermelden. Es ist durchaus sehr unterschiedlich." Als einen Grund nannte Köstinger die noch fehlenden ausländischen Touristen.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at