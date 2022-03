Köstinger: "Bei Dünger und Gas unabhängiger"

"Dass der Verkauf der Düngemittelsparte der Borealis gestoppt wurde, war eine gute Entscheidung", sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) im Gespräch mit den OÖNachrichten. Wie berichtet, hat Borealis den geplanten Verkauf der alten Agrolinz an den russischen Konzern EuroChem doch noch gestoppt, nachdem der Mehrheitseigentümer – ein russischer Oligarch – auf die Sanktionsliste gekommen war. Laut Köstinger war die Angelegenheit aber auch auf Ebene der Bundesregierung ein Thema. Im Rahmen des Investionsschutzgesetzes wäre sie wahrscheinlich auch offiziell dort aufgeschlagen. Offenbar wurde das schon vorher informell erledigt.

"Ein Drittel der Düngemittel in Europa kommt aus der Ukraine. Ähnliches gilt für Eiweißfuttermittel. Das wirkt sich schon auf die Preise aus", sagt Köstinger. Ein Verkauf nach Russland hätte den Spielraum eingeschränkt.

Speichern von Wasserstoff

Weniger Abhängigkeit von russischem Gas verspricht eine Anlage in Oberösterreich, die Köstinger als für den Bergbau zuständige Ministerin gestern in Gampern besucht hat. Das umfangreiche Forschungsprojekt "Underground Sun Storage" der RAG soll die großvolumige Speicherung von Wasserstoff im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Salzburg ermöglichen. "Die Technologie ist an sich nicht neu. Relevant ist nun, diese Form der Energiespeicherung marktfähig zu machen", sagt Köstinger. Aus grünem Wasserstoff kann in Verbindung mit CO2 klimaneutrales Methan hergestellt werden. Dies könne sowohl ober- als auch untertage hergestellt werden. Die RAG ist neben der OMV der größte Speicherbetreiber der Republik und arbeitet bei diesem Forschungsprojekt unter anderem auch mit Fronius zusammen.