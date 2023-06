Ein Jahr lang Wirtschaft im Klassenzimmer

Das Schuljahr steht knapp vor dem Ende und damit auch das erste Jahr in dem 30 Schulen in ganz Österreich am Programm der Stiftung für Wirtschaftsbildung teilgenommen haben. Die Stiftung wurde 2020 ins Leben gerufen, beteiligt sind unter anderem Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Nationalbank.

Ziel ist es, Schülern das nötige Rüstzeug zu vermitteln, um später selbstbewusst wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können, sagt Geschäftsführer Matthias Reisinger. Hier gibt es jedenfalls Aufholbedarf: So zeigte eine Studie im Vorjahr, dass fast die Hälfte der Schüler in Österreich das Gefühl hat, im Unterricht nicht gut genug auf das spätere Leben vorbereitet zu werden.

Mit der bisherigen Arbeit der in Oberösterreich beteiligten Schulen - der Kopernikusschule und der Mittelschule Münichholz (Steyr) sowie dem Körnergymnasium (Linz), ist Reisinger sehr zufrieden: "Dieses erste Jahr war ein großer Erfolg. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit weiter auszubauen". Ab dem kommendem Schuljahr nehmen mit der Mittelschule St. Agatha bei Grieskirchen, der Privatschule "Schule an der Alm" in Pettenbach und der Mittelschule Helfenberg weitere drei Schulen am vierjährigen Schulpilot teil. Sie halten in der Unterstufe entweder Projekttage ab oder implementieren Wirtschaftsbildung als eigenes Unterrichtsfach.

Das Körnergymnasium war bereits in diesem Schuljahr mit dabei: Kurz vor Weihnachten gingen die Schüler der ersten Klassen selbstständig einkaufen, backten gemeinsam Kekse und diskutierten über den Preis, zu dem die Kekse am Elternsprechtag angeboten wurden. Heraus kam ein Gewinn von 50 Euro für die Klassenkassa und ein besseres Verständnis von Preisgestaltung. Spielerisch könne den Kindern so "Wirtschaft begreifbar gemacht werden, um sie zu mündigen Konsumenten und Bürgern zu machen", sagte Lehrerin Theresa Ganhör, die das Projekt begleitete.

Auch die elfjährige Leonie war beim Kekse-Backen dabei: "Ich habe gelernt, warum Preise im Supermarkt verschieden sind und schaue jetzt genauer darauf, bevor ich etwas kaufe", sagte die Schülerin. Wenn es nach Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) geht, soll sich dieser Effekt im besten Fall auch auf die Eltern übertragen. Sie bezeichnete die Zusammenarbeit der Schulen mit der Stiftung als "wichtigen Meilenstein" für die Wirtschaftsbildung im Land.

