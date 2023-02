Kocher: "Mehr Vollzeitarbeit, um Sozialsystem zu erhalten"

Die jüngsten Überlegungen von Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) zur Abschaffung von Bevorzugungen bei der Teilzeitarbeit ließen die Wogen hochgehen. "Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten, dann gibt es weniger Grund, Sozialleistungen zu zahlen", wurde der Minister Mitte Februar im "Kurier" zitiert. Später relativierte Kocher seinen Vorschlag. Mütter mit Betreuungspflichten seien davon ausgenommen, ihm gehe es dabei vor allem um junge Menschen ohne Betreuungspflichten oder gesundheitliche Einschränkungen.

Am Sonntagabend war der Arbeitsminister zu diesem Thema Interviewpartner von Martin Thür in der "ZiB 2". Im Gespräch bekräftige Kocher seine Forderung, Vollzeitarbeit wieder attraktiver zu machen. Er wiederholte, dass Menschen mit Betreuungspflichten und solche mit Gesundheitseinschränkungen nicht von eventuellen Verschlechterungen bei der Teilzeit betroffen sein sollen.

"Es geht nicht darum, Sozialleistungen zu streichen oder jemandem etwas wegzunehmen", sagte der ÖVP-Politiker. Man müsse sich aber darauf einstellen, dass es in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung weniger Arbeitskräfte gibt. Viele würden in den nächsten Jahren in Pension gehen, gleichzeitig bräuchten Unternehmen mehr Personal. Daher sei es wichtig, "eine nicht-emotionale Debatte über Arbeit zu führen", so Kocher. Um das Sozialsystem in der bestehenden Form erhalten zu können, müssten mehr Menschen Vollzeit arbeiten. Konkrete Lösungen würden noch nicht vorliegen, sagte der Minister. Er hoffe auf eine "faktenbasierte Debatte, wie wir die Gesellschaft gestalten wollen“.

Wichtig sei es, dass Menschen mehr arbeiten können, wenn sie es wollen, und dass es auch finanziell attraktiver werde. Es gebe immer mehr Menschen, die freiwillig Teilzeit arbeiten. Hier sei es ein wichtiger Schritt, Hindernisse zu beseitigen. Dazu gehöre ein rascher Ausbau der Kinderbetreuung. Das sei „natürlich“ die Aufgabe der Politik, aber auch von Unternehmen. Bund, Länder, Gemeinden und Firmen müssten hier enger zusammenarbeiten, sagte der Arbeitsminister.

Video: Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) im Gespräch mit Martin Thür:

