"Rasche Entlastungen, die noch heuer wirksam werden", kündigt Martin Kocher in seiner neuen Funktion als Minister für Wirtschaft und Arbeit im Gespräch mit den OÖNachrichten an. Dabei soll auch die kalte Progression entschärft werden. OÖNachrichten: Herr Minister, wann treten Sie der ÖVP bei? Martin Kocher: Das war nie ein Thema und ist nicht geplant. Sie waren aber doch beim ÖVP-Parteitag in Graz. Die ÖVP stellt Sie auch sehr stark in den Vordergrund. Ich war beim Parteitag, weil ich