Kocher: Schritt für Schritt Reformen auf Arbeitsmarkt

Handlungsbedarf sieht Kocher im Gespräch mit der APA bei der überregionalen Vermittlung von Arbeitslosen. "Wir können nicht akzeptieren, dass wir in Tirol und Salzburg drei Prozent Arbeitslosigkeit, also Vollbeschäftigung, haben, in Wien aber mehr als zehn Prozent." Über eine Erhöhung der Entfernungsbeihilfe, wie zuletzt von der neuen AMS-Vorständin Petra Draxl vorgeschlagen, könne man daher diskutieren, sagte Kocher. An den gesetzlichen Zumutbarkeitsbestimmungen für einen Ortswechsel soll sich in der Zukunft allerdings nichts ändern.

Für den Mitte Mai angekündigten Lebensmittel-Preisrechner will Kocher bis Herbst einen Vorschlag erarbeiten. Wichtig sei vor allem, dass der Abstand von Österreich zu Deutschland verringert werde, so Kocher. In Deutschland sind viele Lebensmittel deutlich billiger.

