Kocher: "Der Fachkräftemangel wird von vielen noch unterschätzt"

Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit 14 Jahren nicht mehr. Und auch wenn wegen des Kriegs in der Ukraine die Wirtschaft in ganz Europa leidet und das Arbeitsplätze kosten könnte, geht Arbeitsminister Martin Kocher davon aus, dass der Mangel an Fachkräften in den nächsten 15 Jahren eine der größten Herausforderungen bleibt.