Knapp und teuer: Wie Mietwagen ein Loch in die heurige Urlaubskassa reißen

Wer im Sommer mit einem Mietwagen Urlaubsziele im In- und Ausland erkunden will, muss Geduld mitbringen – und tief in die Tasche greifen. "Es gibt kein populäres Mietwagenland, das nicht von Preiserhöhungen betroffen ist, wenn man es mit dem Niveau vor der Pandemie vergleicht", sagt Frieder Bechtel vom Vergleichsportal billiger-mietwagen.de.