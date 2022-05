Klimawende: Finanzbranche sieht zusätzlichen Bedarf von 146 Milliarden Euro 

Der Krieg in der Ukraine führe der Wirtschaft und auch Gesellschaft die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern vor Augen. Nun gelte es, die Klimatransformation zu beschleunigen. „Das ist eine riesige Herausforderung, bietet aber auch Potenziale und Chancen“, sagte Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich.

Den zusätzlichen Finanzierungsbedarf, um diese Wende zu stemmen, schätzt Rudorfer in Österreich auf rund 146 Milliarden Euro bis 2030. Die Berechnungen stammen vom Umweltbundesamt im Auftrag der Sparte Bank und Versicherung.

Der größte Brocken entfalle mit 67,3 Milliarden Euro auf den Verkehr (Ausbau des Schienennetzes, emissionsfreie Fahrzeuge). 44,4 Milliarden Euro Mehrkosten sind für die Energie vorgesehen (Umstieg auf Erneuerbare), 25,7 Milliarden Euro für Gebäude (Sanierung und Umstellung der Heizsysteme). Wesentlich geringer sind mit 8,5 Milliarden Euro die Mehrkosten für die Industrie. Dies deshalb, weil Industriebetriebe in langfristigen Zyklen denken und die Transformationseffekte erst nach 2030 zu wirken beginnen würden, sagte Georg Rebernig, Geschäftsführer des Umweltbundesamts. Alle Mehrinvestitionen zusammengerechnet würden 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze bedeuten und einen Wertschöpfungseffekt von rund neun Milliarden Euro auslösen.

Um die Wende rascher zu schaffen, könne das Geld auch „aus bereits vorhandenen Quellen in nachhaltige Bahnen gelenkt“ werden, sagte Rudorfer. Er verwies unter anderem auf die 800 Milliarden Euro Geldvermögen, die in Österreich im Umlauf seien, sowie die Veranlagungspotenziale bei Versicherungen (110 Milliarden Euro), Pensionskassen (27 Milliarden) und Vorsorgekassen (16 Milliarden). Um hier Anreize zu schaffen, Geld „nachhaltig“ anzulegen oder zu investieren, müssten aber steuerliche Erleichterungen geschaffen werden, etwa eine Behaltefrist für Wertpapiere oder die Abschaffung der Versicherungssteuer für Lebensversicherungen, so der Bankensprecher.