Klimawandel: Schelte der EU auch für Österreich

Die wirtschaftlichen Schäden durch Naturkatastrophen infolge von Extremwetterereignissen haben sich in der vergangenen Dekade auf durchschnittlich 26 Milliarden Euro in den EU-Staaten belaufen. Sie könnten sich bei einer Erderwärmung von bis zu drei Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter auf 42 bis 175 Milliarden Euro im Jahr erhöhen, gibt der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht zur Klimawandelanpassung zu bedenken.