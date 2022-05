Klimaschutz in Betrieben: Nicht nur reden, tun!

"So einen Veränderungsprozess habe ich noch nicht erlebt. Der Druck von den Konsumenten wird gewaltig werden", sagte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger beim 4. Nachhaltigkeitsbrunch der OÖNachrichten und des CleanTechClusters zum Thema: "ESG-Berichterstattung: Nicht nur reden, sondern tun! Wie?"

Das Bewusstsein bei den Firmen diesbezüglich sei jedoch noch nicht übermäßig ausgeprägt. Als größte Herausforderung für sein Haus bezeichnete Gasselsberger die Steuerung der Kredite, die Banken vergeben, in Richtung Klimaneutralität. Im zweiten Halbjahr werde man beginnen, die Treibhausgase zu berechnen, die durch die Firmenkredite verursacht würden. Das mache einen sehr großen Teil der möglichen Klimabelastung aus. Bis 2024 müssen auch diese Daten veröffentlicht werden.

Die EU hat mit ihrer Taxonomieverordnung strenge Vorgaben in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung gegeben. Bisher mussten nur 89 Unternehmen in Österreich diese Berichte veröffentlichen. Bald würden es 2000 sein, sagte Josef Baumüller, Experte der Wirtschaftsuniversität Wien. Allerdings zeichne sich ab, dass sich die Fristen "auf mindestens 2024 oder 2025" um ein bis zwei Jahre verschieben würden. "Nutzen Sie die Zeit bis dorthin", sagte die Beraterin Silvia Payer-Langthaler in Richtung kleiner und mittelständischer Unternehmen, mit nachhaltigen Indikatoren Erfolg neu zu definieren. (uru)