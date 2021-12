Klimaschutz als Wirtschaftsmotor

Mit einem Rekordbudget von 330 Millionen Euro ausgestattet, habe man zahlreiche neue Initiativen gestartet.

Grüne Jobs in den Regionen

Jeder Fördereuro löse im Schnitt das Sechsfache an Investitionen aus, so Gewessler in einer Aussendung: Sie bezog sich dabei auf eine Evaluierung des Umweltbundesamtes. Der Fonds setze daher Impulse für die Konjunktur und die Beschäftigung. In den Regionen würden grüne Jobs geschaffen.

145 Millionen Euro flossen heuer in die E-Mobilität. 103 Millionen Euro gingen in Projekte, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. 40 Millionen Euro kamen Innovationsprojekten zugute. Rund 200.000 Projekte seien seit 2007 gefördert worden.