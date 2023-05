"Klimapolitik ist Sozialpolitik"

Deshalb gehe es darum, die notwendigen drastischen Veränderungen, die eine Klimakatastrophe verhindern sollen, so zu gestalten, dass die Lebenssituation aller verbessert wird und die Kosten dafür nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Das Modell dafür heißt "Just Transition" und bedeutet "gerechter Übergang". Dieser Prozess ist in der UN-Rahmenkonvention über den Klimawandel (UNFCCC) verankert – genauso verbindlich wie die Emissionssenkungsziele. "Als Gewerkschaft ist es für uns