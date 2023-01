Klimapolitik auf 160 Seiten: Stelzers neue Landes-Strategie

Auf 160 Seiten hat die Landesverwaltung die "oberösterreichische Klima- und Energiestrategie" verfasst. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) präsentierte sie am Mittwoch gemeinsam mit der Leiterin der Umweltschutz-Abteilung, Ulrike Jäger-Urban, und dem Landes-Klimaschutzbeauftragten Andreas Drack.

"Die Strategie ist umfassend und realistisch, nicht klein-klein oder träumerisch und ohne ideologische Parolen", sagte Stelzer. Vor allem gehe es darum, die Kräfte im Land zu bündeln. Bisher waren die klimaschutzrelevanten Zielsetzungen in den verschiedenen fachbezogenenen Landeskonzepten verankert. Künftig sollen alle zuständigen Ressorts und Abteilungen miteinander vernetzt werden, um die Gesamtsteuerung bei den Kimazielen zu verbessern.

Die Strategie baut auf dem Regierungsprogramm der schwarz-blauen Landeskoalition und bestehenden Landes- und Bundesstrategien auf. Wesentlich ist aus Sicht Stelzers die neue Arbeitsweise: Es werde regelmäßige Berichterstattung an den Klima-Rat und eine permanente Landes-Arbeitsgruppe geben. Jedes Jahr soll geprüft werden, wie weit man auf dem Weg Richtung Klimaneutralität ist.

Wenig Ambition bei Windkraft

Von Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) gab es umgehend Kritik: Die Strategie sei ambitionslos. Anders als im Herbst avisiert, stehe in der Strategie beispielsweise nichts davon, dass es Vereinfachungen bei Verfahren für Windkraftanlagen geben wird oder neue Windparks gebaut werden. Damit sei es nicht möglich, den von vielen Bürgermeistern geforderten neuen Windpark am Saurüssel zu bauen. In der Strategie ist beim Thema Windkraft von Repowering und Erweiterung bestehender Anlagen die Rede.

Am Montag soll die Strategie in der Landesregierung beschlossen werden.

Ulrike Jäger-Urban (Direktorin der Direktion Umwelt & Wasserwirtschaft), LH Stelzer, Andreas Drack, Klimaschutzbeauftragter des Landes Bild: Land OÖ/ Max Mayrhofer

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft