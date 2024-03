Klimakiller Kuh? "Wollen nicht die Sündenböcke sein"

Laut Umweltbundesamt war die Landwirtschaft 2022 für 11,3 Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich verantwortlich. Besonders die Nutztierhaltung wird häufig mit der Klimaerwärmung in Verbindung gebracht. Kritik wird vor allem an der Rinderhaltung geübt: Rinder produzieren bei ihrer Verdauung das Treibhausgas Methan, das stark erderwärmend wirkt.

"Die Landwirtschaft darf nicht als Sündenbock hingestellt werden", sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Oberösterreich: Vor der Vollversammlung am morgigen Mittwoch fand heute, Dienstag, eine Arbeitstagung statt, bei der über die Themen Klimaschutz und Tierhaltung diskutiert wurde.

Die Landwirtschaft erzeuge die Nahrungsmittel für die Bevölkerung, verursache aber nur ein Zehntel der Treibhausgasgesamtmengen in Österreich. Zudem sei es gelungen, die Emissionen seit 1990 um 16 Prozent zu senken. "Der Anteil der Landwirtschaft wird in der gesellschaftlichen Diskussion oft überbewertet. Keine Tierhaltung ist keine Option. Wie soll sonst die Weltbevölkerung ernährt werden?"

Michael Wöckinger, in der LK für Tierhaltung zuständig, betonte, dass Haltung und Fütterung effizienter würden. Mit Futterzusätzen kann zum Beispiel die Verdauung optimiert und der Methanausstoß verringert werden. Die Bestände wurden seit 1990 verringert, die Milchmengen gesteigert.

Arbeit in Kreisläufen

900.000 Rinder werden laut Zahlen der Organisation "Our World in Data" täglich geschlachtet. Ein geringerer Konsum von tierischen Produkten hätte positive Auswirkungen auf den Landverbrauch und die globale Treibhausgasbilanz, dazu kämen gesundheitliche Aspekte. Peer Ederer, Mitglied der Forscherallianz Goal Sciences, trat der Kritik bei einem Pressegespräch entgegen: Lachgas und Methan hätten eine Wärmewirkung in der Atmosphäre. "Wie genau und warum es sich anreichert, ist unklar." Auswirkungen müssten in Kauf genommen werden, weil die positiven Auswirkungen der Tierhaltung überwiegen würden: Tierische Produkte seien für eine gesunde Ernährung essenziell. Nur 20 Prozent der Pflanzenbiomasse sei für Menschen genießbar: Es sei effizienter, diese an Tiere zu verfüttern. Die Nutztiere würden Dünger produzieren.

Weiden hätten eine unverzichtbare Wirkung auf Biodiversität, Wasserwirtschaft und Bodenhygiene, zu deren Aufrechterhaltung brauche es Nutztiere.

