Klimagipfel in Baku: Wer zahlt, schafft nicht an

"Pay up!", steht auf den Streifen, die sich Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten auf ihre Münder geklebt haben. "Zahlt!" – der Appell richtet sich bei der Weltklimakonferenz (COP29) in Baku vor allem an die wohlhabenden Industrienationen. Die sollen deutlich mehr als die bisherigen 100 Milliarden US-Dollar jährlich zur Verfügung stellen, um in den Schwellen- und Entwicklungsländern Investitionen in Maßnahmen gegen den Klimawandel und dessen Folgen zu ermöglichen.