Klimabonus 2023: So kommen Sie heuer zu Ihrem Geld

Nachdem im Vorjahr einmal ein erhöhter Klima- und Antiteuerungsbonus ausbezahlt wurde, erfolgt heuer die Rückkehr zum ursprünglichen System mit regionaler Staffelung. Der Sockelbetrag wird parallel zum Ansteigen des CO2-Preises auf 110 Euro erhöht. Ausgezahlt wird in den Stufen 110, 150, 185 und 220 Euro.

Die Auszahlung erfolgt wie im letzten Jahr ab Anfang September per Überweisungen und über den Postweg mittels RSa-Brief. Alle entsprechenden gesetzlichen Anpassungen zur Weiterentwicklung des Klimabonus werden am heutigen Mittwoch im Umweltausschuss des Parlaments beschlossen.

Im Vergleich zu 500 Euro für Erwachsene und 250 Euro für Kinder im Jahr 2022 fällt der Klimabonus damit heuer deutlich geringer aus. Wie hoch er tatsächlich ist, hängt vom Wohnort ab. Je besser der öffentliche Verkehr und die Infrastruktur, desto niedriger die Auszahlung. Die Gemeindekategorien wurden von der Statistik Austria erstellt - dabei wurden auch die Wiener Bezirke jeweils gesondert betrachtet. Wie hoch der jeweilige Regionalausgleich ist, soll nach Eingabe der jeweiligen Postleitzahl unter klimabonus.gv.at nachverfolgt werden können.

Jene Menschen, von denen Kontoinformationen vorliegen, bekommen ihren Bonus direkt überwiesen. Alle anderen erhalten ihn wieder in Form von Gutscheinen mit der Post. Ziel sei es, die Quote von 85 Prozent an Überweisungen im Vorjahr 2023 zu übertreffen, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Neu ist 2023 auch, dass Häftlinge keinen Klimabonus mehr erhalten, da sie "keinerlei Kosten der CO2-Bepreisung tragen müssen", heißt es in einer Medieninformation des Ministeriums. Vor allem die FPÖ äußerte immer wieder Kritik daran, dass auch Häftlinge den Bonus erhalten haben.

Der Klimabonus ist ein Herzstück der ökosozialen Steuerreform und soll klimafreundliches Verhalten belohnen. "Wir folgen dem Ansatz 'Anreize statt Verbote' (...). Als direkter Ausgleich für die CO2-Bepreisung wurde der Klimabonus als Bonuszahlung eingeführt", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Ab 2023 wird der Klimabonus im ursprünglichen System mit einem Regionalausgleich ausgezahlt.

Der Sockelbetrag ist für alle Menschen in Österreich gleich und steigt aufgrund des steigenden CO2-Preises auf 110 Euro.

Der Regionalausgleich berücksichtigt regionale Unterschiede in der Anbindung zum öffentlichen Verkehr und der verfügbaren Infrastruktur (Schulen, Krankenhäuser etc). Dieser beträgt abhängig vom Wohnort 40 Euro, 75 Euro oder 110 Euro.

Die Gemeindekategorien wurden von der Statistik Austria erstellt – dabei wurden auch die Bezirke der Bundeshauptstadt Wien jeweils gesondert betrachtet.

Der individuelle Regionalausgleich kann nach Eingabe der jeweiligen Postleitzahl unter klimabonus.gv.at nachverfolgt werden.

Häftlinge erhalten keinen Klimabonus mehr – denn sie müssen keinerlei Kosten der CO2-Bepreisung tragen.

Ab 19. Juni sollen alle österreichischen Haushalte postalisch informiert werden. Ein Antrag ist für eine Auszahlung nicht nötig. Sie soll automatisch erfolgen.

