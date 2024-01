Studie: Österreicher haben weniger Interesse an Elektroautos

Seit 2015 führt das Beratungsunternehmen Deloitte gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien und der Wien Energie eine Studie zu Erneuerbaren Energien in Österreich durch. Im Spätherbst 2023 wurden 1104 Österreicher befragt: Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass Maßnahmen für Klimaschutz angesichts der Teuerungskrise weniger wichtig geworden sind.

Im Gegensatz zu den Vorjahren hat das Interesse am Kauf eines Elektroautos abgenommen, von 43 auf 38 Prozent. Besonders stark ist der Rückgang in der Gruppe der Unter-40-Jährigen. Die hohen Anschaffungskosten und die geringe Reichweite werden von mehr als 80 Prozent der Befragten als Gründe angegeben. Drei Viertel haben keine Möglichkeit zum Aufladen eines E-Autos an ihrem Wohnort. „Die Umfrage zeigt klar, dass sich öffentliche Förderungen positiv auf die Kaufentscheidung auswirken. Das ist ein zentraler Hebel, um den Ausbau nachhaltiger Mobilität in Österreich voranzutreiben – und sollte unbedingt beibehalten werden“, sagt Gerhard Marterbauer, Partner bei Deloitte Österreich.

Die generelle Stimmung für größere erneuerbare Energieprojekte - Photovoltaik, Windkraft und Kleinwasserkraft - ist 2023 zurückgegangen. Der Wert der Befragten, die einem Windkraftprojekt in ihrer Gemeinde bzw. in ihrer Nähe zustimmen, ist von 69 Prozent auf 63 Prozent gesunken. „Wir sehen, dass die Zustimmungswerte für Windkraftprojekte im eigenen Umfeld auf unter zwei Drittel gesunken sind. Und auch die eigentlich sehr beliebte Photovoltaik erreicht mit 83 % den niedrigste Akzeptanzwert seit Beginn der Studienreihe – das ist ein besorgniserregendes Ergebnis“, sagt Studienautorin Nina Hampl, von der Wirtschaftsuniversität Wien.

23 Prozent der Befragten geben an, dass sich auf ihrem Haus bzw. Wohngebäude eine PV-Anlage befindet, rund einem Drittel besitzt zusätzlich einen Stromspeicher. Der PV-Boom der vergangenen Jahre war klar ersichtlich: Mehr als die Hälfte aller Anlagen wurde in den vergangenen zwei Jahren errichtet. Aufgrund der Teuerung kann sich ein Drittel der Befragten die Investition in eine PV-Anlage überhaupt erst im nächsten Jahr vorstellen.

Energiesparen wegen der Teuerung

Während 2022 noch 66 Prozent befürworteten, dass der Gesamtstromverbrauch bis 2030 aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden soll, sind es aktuell nur mehr 55 Prozent. Und lediglich ein Drittel der Befragten spricht sich für ein generelles Verbot von Gasheizungen ab 2040 beziehungsweise Ölheizungen ab 2035 aus. „Die Österreicherinnen und Österreicher sind immer weniger dazu bereit, für die Energiewende persönliche Veränderungen hinzunehmen. Zwei Drittel sind dementsprechend der Meinung, dass mehr auf Anreize statt auf Verbote gesetzt werden sollte“, sagt Hampl.

Die Motivation für Verhaltensänderungen war nicht unbedingt der Umweltaspekt, sondern vor allem der Anstieg der Energiekosten: Um hier zu sparen, hat etwa die Hälfte der Befragten den Stromverbrauch reduziert, 40 Prozent haben ihre Raumtemperatur gesenkt. 14 Prozent - fast drei mal so viel wie 2022 - haben den Stromanbieter gewechselt.

Die Unterstützung für energie- und klimapolitische Maßnahmen ist weiter zurückgegangen, die CO2-Steuer wird nur von 28 Prozent der Befragten befürwortet. Dem Ziel, dass Österreich bis 2040 klimaneutral wird, stimmt nur noch knapp jeder Zweite zu, 2022 waren es noch 60 Prozent. Dennoch sehen die Österreicher den Klimawandel als das wichtigste Problem in den kommenden zwei Jahrzehnten an. Ein Drittel ist der Meinung, dass die Auswirkungen für Österreich weder positiv noch negativ sein werden.

