Kleine Händler sperren auf

"Ich gehe mit einem schlechten Gefühl in die nächste Woche: Auf der einen Seite wollen wir die Regeln einhalten, auf der anderen Seite bin ich gegenüber dem Betrieb verantwortlich", sagt Roman Gugenberger, Eigentümer von Regina Schuhe. Der Händler darf vier seiner acht Filialen aufsperren, sie sind kleiner als 400 Quadratmeter.

Wie viele Händler traf ihn die Sperre in der umsatzstärksten Zeit im Jahr. "Eine neue Filiale in Wels haben wir am 12. März eröffnet. Die war vier Tage offen", sagt Gugenberger. Der Onlineverkauf ist für den Fachhändler nur eine "Notmaßnahme". Den dringendsten Bedarf gibt es nach Kinderschuhen, die gingen auch online gut – darüber hinaus gingen noch Gartenpantoffeln oder gute Gehschuhe.

Roman Gugenberger, Chef von Regina Schuhe Bild: Dickstein

"Auch wenn es noch viele Fragezeichen gibt: Bei unseren Händlern überwiegt schon die Freude, dass es wieder losgeht", sagt Ursula Matthey, Geschäftsführerin des Linzer City-Rings. Rund die Hälfte ihrer 400 Mitgliedsbetriebe erfülle die Anforderungen, um die Betriebe am Dienstag nach Ostern wieder aufsperren zu dürfen.

"Diskriminierend"

Ausgenommen von der Aufsperrerlaubnis sind kleine Geschäfte in Einkaufszentren, was Marcus Wild für "diskriminierend" hält. Der Linzer ist im Spar-Konzern für die 29 Einkaufszentren der Gruppe verantwortlich. "Wenn ich die Abstände in der Getreidegasse und in unseren Einkaufszentren vergleiche, verstehe ich nicht, warum wir nicht aufsperren dürfen", kommentiert Wild das "Social Distancing". Mehr als 70 Prozent der Pächter in den Spar-Einkaufszentren, das sind rund 1500 Geschäfte, seien bis Anfang Mai mit einem Wettbewerbsnachteil konfrontiert.

Marcus Wild, SES-Chef

Das gilt im Handel

Offen haben dürfen ab Dienstag Tankstellen und angeschlossene Waschstraßen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, Pfandleihanstalten, Handel mit Edelmetallen, Bau- und Gartenmärkte (die in jeder Größe) sowie kleinere Händler, wenn der Kundenbereich höchstens 400 Quadratmeter beträgt.

Nicht erlaubt ist eine Verkleinerung mit Absperrbändern. Pro 20 Quadratmeter darf sich nur ein Kunde aufhalten.

Drei Milliarden Euro Umsatzverlust

Zwischen 79 und 113 Millionen Euro Umsatz geht dem stationären Handel in Österreich pro Tag verloren. Das besagt eine Studie des Marketinginstituts der Linzer Universität gemeinsam mit der Beratungsfirma Standort+Markt. Hochgerechnet auf einen Monat mit durchschnittlich 26 Öffnungstagen ergibt sich ein Umsatzverlust von bis zu drei Milliarden Euro.

Frequenzen steigen deutlich

Entsprechend groß ist das Aufatmen vieler kleiner Händler, dass es nach Ostern für sie wieder losgeht. Zum Neustart hat der Linzer Marketing-Professor Christoph Teller gemeinsam mit Institutskollegen Ernst Gittenberger das Einkaufsverhalten der Österreicher analysiert.

Demzufolge dürfte die Einkaufsfrequenz deutlich steigen: Laut einer repräsentativen Umfrage des Marketinginstituts will jeder fünfte Konsument in der Nach-Corona-Phase deutlich öfter in Ladengeschäften einkaufen gehen. Weitere 70 Prozent wollen Geschäfte gleich oft wie vorher besuchen.

"Das sind absolut positive Nachrichten für den stationären Handel und die Innenstädte", sagt Teller. Dass der Onlinehandel – wie manche vorhergesagt hatten – nun einen Siegeszug antreten werde, hält er für überzogen. Die Mehrausgaben beim Online-Shopping würden maximal ein Prozent der Shutdown-Verluste im stationären Einzelhandel kompensieren. (sd)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.