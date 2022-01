Kleine Gemeinden: Aus für die Bargeldversorgung?

Etlichen Bankomaten in den kleineren Gemeinden des Landes droht das Aus. Da bei den Automaten in den vergangenen zwei Jahren deutlich weniger Bargeld abgehoben wurde, würden etliche von ihnen unrentabel und wahrscheinlich abgebaut. Vor allem in kleineren Gemeinden würde dies die unmittelbare Bargeldversorgung der Bewohner gefährden.