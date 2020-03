Großen Winzern aus Niederösterreich, dem Burgenland oder der Steiermark mag Oberösterreichs Weinbau von der Dimension her vielleicht ein Lächeln kosten. Tatsache ist aber, dass der Weinanbau in unserem Bundesland flächenmäßig stetig zulegt. "Im Vorjahr hatten wir eine Anbaufläche von 83 Hektar, heuer könnten sich von den Anträgen her 100 Hektar ausgehen", sagt Heimo Strebl, Geschäftsführer vom Weinbauverband Oberösterreich. Das wäre dann umgerechnet eine Fläche von 140 Fußballfeldern.