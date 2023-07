Klaus Wiplinger: "Das Backen habe ich nie ganz lassen können"

In der hauseigenen Backstube

Wo bei anderen im Hobbyraum vielleicht ein Fußballtisch oder eine Bar steht, hat sich Klaus Wiplinger aus Raiden in St. Stefan-Afiesl auf neunzig Quadratmetern seine eigene Backstube eingerichtet. Der verheiratete 53-Jährige ist gelernter Bäckermeister, wechselte nach einigen Jahren in dem Beruf aber zu Internorm, wo er im Schichtdienst in der Glaserei arbeitete.