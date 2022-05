Klagenfurt: Land bläst Rückkauf des Flughafens ab

Am Abend verkündete Landeshauptmann Peter Kaiser (SP): der Rückkauf findet nicht statt. Die Entscheidung markiert auch einen Krach in der rot-schwarzen Kärntner Landeskoalition: denn erstmals hat die SPÖ ihren Partner ÖVP überstimmt. Der für Beteiligungen zuständige VP-Landesrat Martin Gruber hatte einen Antrag eingebracht, die vertraglich vereinbarte Call-Option zu ziehen und die vor vier Jahren an die Lilihill-Gruppe abgegebenen 74,9 Prozent zurückzukaufen. Das hätte das Risiko jahrelanger juristischer Auseinandersetzungen mit dem jetzigen Mehrheitseigentümer gebracht, entgegnete Kaiser.

Gruber sagte dagegen, man habe eine "Chance verstreichen lassen". Die Investitionen seien weit hinter den Versprechungen zurückgeblieben, er glaube weiter nicht an eine funktionierende Zusammenarbeit. In dem Vertrag mit Lilihill ist festgelegt, dass die öffentliche Hand den Flughafen zu einem Fixpreis zurückkaufen kann, wenn die Zahl der Passagiere unter 100.000 fällt. 2021 lag die Passagierzahl knapp unter 30.000• Wird die Option heuer gezogen, sind laut Regierungsakt höchstens 2,59 Millionen Euro zu bezahlen.