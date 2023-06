Kinderbetreuung: Wenn Betriebe einspringen

Das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum in Steyr und das Klinikum Freistadt der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, der Sensorspezialist Frauscher in St. Marienkirchen bei Schärding, der Kremsmünsterer Kunststoffspezialist Greiner und der Intralogistikspezialist TGW in Marchtrenk: So unterschiedlich diese Betriebe sind, haben sie eines gemeinsam: Sie bieten ihren Mitarbeitern eine Betreuung für Klein- und Kindergartenkinder an.