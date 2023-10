Kinder-Sparbücher: Bessere Zinsen nur digital

Das Kind öffnet das Sparschwein oder die Sparbüchse und geht mit den Eltern am Weltspartag zur Bank, um das Geld auf das Sparbuch zu legen. So sind viele Österreicher aufgewachsen. Dann kam die Null- und Niedrigstzinspolitik. Jetzt stellt sich wieder die Frage, wie man am besten von den gestiegenen Zinsen profitiert.