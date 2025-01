kikaLeiner schließt heute: Wie geht es weiter?

Die Rabattschlacht nimmt ein Ende. Heute Abend werden 17 Filialen von kikaLeiner in Österreich schließen, darunter jene in Ansfelden und in Linz-Urfahr.

Es ist das Ende einer Ära nach 115 Jahren österreichischer Möbelhandelsgeschichte. Das Stammhaus hatte Rudolf Leiner 1910 in Sankt Pölten gegründet. Die Gründerfamilie hatte 2013 verkauft, seither gab es turbulente Jahre mit mehreren Eigentümerwechseln.

"Nach zwei Insolvenzen fällt der Vorhang für kikaLeiner jetzt endgültig", sagt Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform. Weil kein Investor gefunden worden war, musste der Sanierungsplan Anfang Dezember 2024 zurückgezogen werden und ein Abverkauf stattfinden.

Filialen verkauft oder vermietet

Nächster Schritt nach der Schließung sei die besenreine Übergabe der Standorte an den Vermieter. Das ist die Grazer Supernova-Gruppe. Diese hatte im Dezember angekündigt, alle 17 Filialen zu verwerten, das bedeutet zu vermieten oder zu verkaufen.

1350 Mitarbeiter werden ihre Arbeit verlieren oder in Arbeitsstiftungen unterkommen. Für die Abwicklung des Konkursverfahrens sind einzelne Bereiche in der Zentralverwaltung noch länger im Einsatz.

Langjährige kikaLeiner-Beschäftigte werden aufgrund längerer Kündigungsfristen aber erst im Sommer oder Herbst ohne Gehalt dastehen. Die Möbelkette hat viele Mitarbeiter, die mehr als zehn Jahre mit an Bord sind. Ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit können Beschäftigte im Handel nur quartalsweise gekündigt werden.

Was die Gläubiger fordern

Juristisch soll bis Februar mittels Gutachten die Frage geklärt werden, "wann die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist", sagt Mazal. Am 21. Februar findet die Prüfungstagsatzung am Landesgericht Sankt Pölten statt. Nicht alle Gläubiger würden dann schon erfahren, ob ihre Forderung anerkannt sei. "Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund der erwartet hohen Anzahl an Forderungen viele Forderungen erst einmal vorsichtshalber vom Masseverwalter bestritten werden, da eine genauere Prüfung vorzunehmen ist", sagt Mazal.

Bis zur Berichtstagsatzung am 17. Jänner wurden 265 Millionen Euro Forderungen angemeldet. Darin enthalten sind 190 Millionen Euro Schadenersatzforderungen des Vermieters, der Supernova-Gruppe.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner