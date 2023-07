Kika/Leiner-Pleite: "Man hat das Gefühl, der Geschäftsführer versteckt sich"

50 Beschäftigte in der Leiner-Filiale in Linz verlieren ihren Job.

Insgesamt 1500 Mitarbeiter des Möbelhauses - in Oberösterreich 260 - sind von der Pleite betroffen. Zuletzt war bekannt geworden, dass er Konzern am vergangenen Freitag 349 Beschäftigte neu beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung vorangemeldet hat.

Die Kündigung steht den 50 Beschäftigten am Linzer Leiner-Standort noch bevor. Die werde man aber nicht abwarten, sagte die dortige Betriebsratsvorsitzende Ilse Baumgartner - geplant sei ein vorzeitiger Austritt, also die sofortige Auflösung des Dienstverhältnisses durch den Arbeitnehmer. Bis zum 3. August finden noch Betriebsversammlungen statt, bei denen über das weitere Vorgehen beraten werde.

Neuer Job bei Kika in Urfahr

Dabei wird auch der Härtefallfonds, der von der Geschäftsführung unter Hermann Wieser eingerichtet wurde, ein Thema sein: In Frage kommen hierfür etwa Alleinerziehende oder Kollegen, die kurz vor der Pensionierung stehen, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Diese Fälle müssen einzeln gemeldet und bei der Geschäftsführung deponiert werden.

Laut Baumgartner erhalten einige ihrer Kollegen, darunter Lehrlinge der Filiale, einen Arbeitsplatz bei Kika in Urfahr. Die Gesprächsbasis mit der Geschäftsführung des Konzerns bezeichnet sie als „dürftig“: "Man hat das Gefühl der Geschäftsführer versteckt sich ein wenig".

V.l.n.r.: Alois Stöger, Michael Lindner, Ilse Baumgartner, Sabine Engleitner-Neu, Karin Hörzing, Peter Binder und Florian Koppler Bild: MecGreenie

In Wien und auch in Linz nutzen die Sozialdemokraten den Anlass für einen Aktionstag. "Die Beschäftigten sind zum Spielball einer reichen Minderheit von Immobilieninvestoren geworden", beklagt Michael Lindner, SP-Landesvorsitzender in Oberösterreich. Für die Mitarbeiter fordert er eine Jobgarantie.

Darüber hinaus solle das Insolvenzrecht verschärft werden: "Konzerntricks, mit denen auf Kosten der Beschäftigten und der Allgemeinheit Filetstücke aus dem Konzern herausgelöst werden", sollen so verhindert werden. So müsse unter anderem die Haftung bei Unternehmensspaltungen ausgeweitet werden.

Anfang Juni hatte hatte die Signa von Immobilieninvestor Rene Benko die Kika/Leiner-Immobilien an die Grazer Supernova-Gruppe und das operative Geschäft an einen früheren Manager des Möbelhauses, Hermann Wieser, verkauft. Kurz darauf wurde bekannt, dass dieser ein Insolvenzverfahren angemeldet hatte.

