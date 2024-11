kikaLeiner-Pleite: XXXLutz hat kein Interesse, Möbelmarkt wird kleiner

Der kika in Linz-Urfahr ist einer von zwei verbliebenen in Oberösterreich.

Wie geht es nach der erneuten Insolvenz von kikaLeiner weiter? Diese Frage stellen sich nicht nur die 1400 Mitarbeiter in den 17 Filialen, sondern auch Kunden, Lieferanten und Beobachter. Die Verunsicherung ist groß, in der Branche ist von einer "Duopol-Stellung" die Rede - also dass zwei große Anbieter im heimischen Möbelhandel übrig bleiben werden: XXXLutz und Ikea.