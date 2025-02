kikaLeiner: Morgige Prüfungstagsatzung kurzfristig abgesagt

Auch die kika-Filiale in Ansfelden wurde geschlossen.

Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform berichtet, wurde der für morgen geplante Gerichtstermin ohne Angabe von Gründen abgesagt. Ein neuer Termin wurde noch nicht festgelegt, laut Insolvenzreferent Stephan Mazal dürfte dieser jedoch bald - nächste oder übernächste Woche - stattfinden.

Die Möbelkette kikaLeiner - einst Marktführer in Österreich - ist nach dem Scheitern der Sanierung zum Konkursfall geworden. Am 29. Jänner wurden die verbliebenen 17 Möbelhäuser für immer geschlossen. Österreichweit verlieren 1350 Mitarbeiter ihren Job.

Bei der Prüfungstagsatzung werden die angemeldeten Forderungen der Gläubiger geprüft und vom Masseverwalter entweder anerkannt oder bestritten.

„Da mit einer großen Anzahl an Forderungsanmeldungen gerechnet wird, bleibt dem Masseverwalter jetzt mehr Zeit, die Forderungen der Gläubiger zu prüfen", sagt Mazal. Bis zur Berichtstagsatzung am 17. Jänner 2025 wurden bereits Forderungen in Höhe von EUR 265 Millionen angemeldet.

