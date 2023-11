kikaLeiner-Manager: "In drei Jahren soll niemand mehr über die Insolvenz reden"

"Habt ihr noch offen?" Viele solcher Anrufe erreichten die Mitarbeiter der 17 verbliebenen kikaLeiner-Möbelhäuser in Österreich in den vergangenen Monaten. Die Verunsicherung war nach der Insolvenz im Juni groß. Volker Hornsteiner sagt: "Wir sind wieder da." Dieses Signal habe man mit der jüngsten Marketingkampagne gesendet. Der ehemalige Rewe-Manager (ab 1995, 2006 bis 2016 Billa-Chef, danach in leitender Position bei Rewe Deutschland) ist seit Juli einer der drei Geschäftsleiter von