Kika/Leiner im Abverkaufsfinale, XXXLutz an Standorten interessiert

23 Filialen von Kika/Leiner werden am Samstagabend für immer geschlossen.

Was passiert mit den Kika/Leiner-Standorten, die am Samstagabend für immer geschlossen werden? Bis Jahresende will die Grazer Supernova-Gruppe, die die Objekte erst vor zwei Monaten der Signa-Gruppe abgekauft hat, die Verwertung von insgesamt 24 Liegenschaften (18 Möbelhäuser, sechs Logistikzentren) abschließen. Aus der Möbel- und Lebensmittelbranche soll es mögliche Käufer geben.