Kika/Leiner-Chef peilt schwarze Null für 2021 an

Im Vorjahr unterzog sich die Möbelkette deshalb einer Rosskur. Die Sanierung schreite voran, teilte das Unternehmen gestern, Dienstag, mit. "Die schwarze Null werden wir 2021 erreichen", sagt Kika/Leiner-Chef Reinhold Gütebier.

Umsatzzahlen nennt der Norddeutsche nicht. Branchenbeobachter gingen im Vorjahr von 700 Millionen Euro aus. Laut einer Analyse von RegioData kommt Kika/Leiner in Österreich auf einen Marktanteil von rund 24 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe man nicht nur Kosten einsparen müssen, sondern auch Umsatzzuwächse erzielen können, sagt Gütebier.

Um in die Gewinnzone zurückzukehren, peilt der Chef der Möbelkette mehrere Maßnahmen an. Erstens soll das Küchengeschäft ausgebaut werden. Darin sieht Gütebier großes Potenzial. "Die Küche ist zum Statussymbol geworden." Die Möbelkette will noch heuer drei Leiner-Küchenstudios mit je rund 1000 Quadratmetern Fläche im Großraum Wien, Salzburg und Graz eröffnen. Ein Pilotprojekt soll im Sommer starten.

Zweitens will Kika/Leiner den Eigenmarkenanteil erhöhen. Bei beiden Einrichtungshäusern sollen es künftig gemeinsam ein Drittel Eigenmarken sein. Österreichische Möbelmarken seien ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu Mitbewerbern, so Gütebier. Die Sortimentsüberschneidung zwischen Kika und Leiner wurde unter dem seit 2018 agierenden Eigentümer, der Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko, von 85 auf 60 bis 65 Prozent reduziert. Beide Marken sollen noch schärfer getrennt werden: Kika stehe für ein jüngeres Publikum, Leiner für die gehobene Mitte und Top-Marken.

Drittens plant Gütebier, den Online-Umsatz der Möbelkette zu steigern. Im ersten Jahr der Restrukturierung seien Online-Aktivitäten gegenüber stationärem Geschäft zurückgestellt worden. Im Frühjahr werde man nun aber "richtig durchstarten", kündigt Gütebier an. Online-Shops für beide Marken sollen noch heuer starten.

Alle Standorte werden erneuert

Die neue Ausrichtung bei Kika/Leiner betrifft auch die 42 Standorte (26 Kika-, 16 Leiner-Filialen). Diese werden erneuert. Dafür hat das Unternehmen vom Mutterkonzern Signa einen zweistelligen Millionenbetrag erhalten.

Als Musterfiliale gilt Kika in Eugendorf. Das Konzept dort soll auch auf andere Standorte ausgerollt werden, unter anderem in Oberösterreich. Die Zahl der Mitarbeiter liegt stabil bei 4500. (rom)