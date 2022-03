Kiew setzt Export von mehreren Agrarprodukten aus

Betroffen seien Roggen, Hafer, Hirse, Buchweizen, Salz, Zucker, Fleisch und Vieh, meldete die Nachrichtenagentur Interfax Ukraine am Sonntagabend unter Berufung auf eine Entscheidung der Regierung.

Zudem würden unter anderem für Weizen, Mais, Hühner, Eier und Sonnenblumenöl nun Export-Lizenzen benötigt. Die Ukraine ist ein wichtiger Agrar-Produzent und -Exporteur insbesondere bei Getreiden und Pflanzenöl.

Getreide-Händler berichteten zuletzt angesichts des Kriegs in der Ukraine von vielen Anfragen nach alternativen Quellen zu Russland und der Ukraine, die bisher zusammen für 30 Prozent der weltweiten Weizen-Ausfuhren verantwortlich waren. Die Weizen-Futures in Chicago sind um mehr als 40 Prozent gestiegen. Indien hatte am Samstag erklärt, vor einem Rekord bei Weizen-Exporten zu stehen.