KI-Gipfel: "Von Science-Fiction in die reale Welt"

In der französischen Hauptstadt Paris hat am Montag ein zweitägiges Gipfeltreffen zum Thema künstliche Intelligenz begonnen. Rund 1500 Teilnehmer aus 100 Ländern werden erwartet. Dazu gehören Spitzenpolitiker, Unternehmenschefs und Wissenschafter. Angekündigt haben sich Deutschlands Kanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, US-Vizepräsident JD Vance und der indische Premierminister Narendra Modi. Interimskanzler Alexander Schallenberg und Staatssekretärin Claudia Plakolm vertreten Österreich.

Geladen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er tritt in der Europäischen Union gerne als Antreiber der technologischen Transformation auf. Mit dem Gipfel in Paris will Macron dem drohenden Rückstand Europas im weltweiten KI-Rennen entgegenwirken. Das Treffen folgt auf zwei internationale KI-Gipfel 2023 in Großbritannien und im vergangenen Jahr in Korea.

"Wir brauchen mehr europäischen Wirtschaftspatriotismus", sagte Macron in einem Interview mit französischen Regionalzeitungen und fügte hinzu: "Wir müssen KI-Anwendungen aus Frankreich und Europa kaufen, wo immer diese existieren." Es gehe darum, dass die neue Technologie nicht nur zu einer "Schlacht zwischen den USA und China" werde. Neben den beiden Wirtschaftsmächten müssten auch die Stimmen der Europäer und anderer wichtiger Staaten gehört werden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Bild: APA/AFP/POOL/MOHAMMED BADRA

"Wir müssen uns fragen, ob wir eine künstliche Intelligenz schaffen können, die das Gemeinwohl stärkt", sagte die US-Wissenschafterin Fei-Fei Li am Montag in ihrer Eröffnungsansprache. "Es ist höchste Zeit, dass wir mit Blick auf KI von der Science-Fiction in die reale Welt übergehen", betonte Anne Bouverot, die Gipfel-Beauftragte des französischen Präsidenten.

Abbau von Regeln gefordert

Beim Gipfel soll es sowohl um die Möglichkeiten von KI etwa im Bereich von Gesundheit gehen als auch um globale Absprachen über einen ethisch vertretbaren Einsatz. Mehr als 60 führende europäische Unternehmen forderten die EU-Kommission zum Auftakt des Gipfels in einer gemeinsamen Mitteilung auf, KI-Regulierungen abzubauen. Ziel sei ein "drastisch vereinfachter regulatorischer Rahmen", der Europa zum "Weltmarktführer" bei KI machen soll.

Macron schwebt unterdessen eine "globale KI-Partnerschaft" vor, in der auch über einheitliche Regeln und Normen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz diskutiert werden solle. Am Vorabend des Gipfels kündigte eine Reihe von Kapitalgebern an, in den kommenden fünf Jahren 150 Milliarden Euro in europäische KI zu investieren – für Unternehmen, Rechenzentren und KI-Talente. Wie das "Handelsblatt" berichtet, geht die "EU AI Champions Initiative" vor allem auf die deutsche Investorin Jeannette zu Fürstenberg zurück – und wird von Investmentgesellschaften wie Balderton, Blackstone und KKR begleitet. Europäische Unternehmen wie VW, SAP, Spotify, ASML und Orange unterstützen die Initiative. In Summe sind mehr als 60 Unternehmen dabei. Die Investitionen sind deutlich geringer als jene 500 Milliarden Dollar, die Präsident Donald Trump für die USA kürzlich mit seinem "Stargate"-Plan in Aussicht gestellt hat.

Österreichs Interimskanzler Alexander Schallenberg Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Arthur Mensch, Mitgründer des französischen KI-Start-ups Mistral, hofft darauf, dass vom Gipfel ein Signal an die Bevölkerung ausgeht. "Das Thema darf nicht länger nur Experten und Insidern vorbehalten bleiben", sagte er. "Wir müssen die breite Öffentlichkeit mit den Vorteilen vertraut machen, die generative KI der Gesellschaft bieten kann, und die Ängste jener zerstreuen, deren Leben und Arbeit durch diese Technologie mit ihrem immensen Potenzial erheblich erleichtert wird."

"Gemeinsames Bekenntnis"

Österreichs Interimskanzler Alexander Schallenberg: "Künstliche Intelligenz kann das Leben der Menschen erleichtern und dazu beitragen, unseren Wohlstand zu sichern." Dafür brauche es ein gemeinsames Bekenntnis zur Einhaltung ethischer Standards. In Europa müsse das Thema ganz oben auf der Agenda stehen, "damit wir die Entwicklung und die Spielregeln nicht anderen Akteuren überlassen". Plakolm ergänzte, Österreich habe in der Forschung herausragende Persönlichkeiten, "gerade bei künstlicher Intelligenz".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper