Kellnern, kochen und kassieren: Warum Ferialjobs wichtig sind

Kellnern, Reinigungstätigkeiten verrichten, Eis verkaufen oder in der Produktion mithelfen: Die Sommerferien stehen vor der Tür, und ein Ferialjob ist für viele Schüler und Studierende die Gelegenheit, in Kontakt mit der Arbeitswelt zu treten. Viele verdienen erstmals Geld und bekommen wichtige Impulse für ihren Ausbildungsweg. Heimische Betriebe berichten, so künftige Arbeitskräfte gefunden zu haben.