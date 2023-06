"Keine Pönale bei zu wenig Müll"

Der Landesrechnungshof kritisierte unter anderem die Mindestmengen, die die Abfallverbände und die Statutarstädte an die Welser Müllverbrennung laut Vertrag liefern müssen. "Es müssen keine Pönalzahlungen getätigt werden, wenn wir weniger Abfälle in die Müllverbrennung schicken", teilte die LAV-Geschäftsführung am Freitag in einer Aussendung mit. Es gebe zwar gestaffelte Preise – je mehr Müll, desto günstiger pro Tonne –, doch das sei ein Grundprinzip der Wirtschaft "und macht auch vor der Abfallwirtschaft nicht halt".

Ab Mitte 2026 brauche es ohnedies neue Vereinbarungen. Dabei werde man die Empfehlungen des Landesrechnungshofes "so weit wie möglich berücksichtigen".

Auf jeden Fall führe die Mengenstaffelung nicht dazu, dass Abfalltrennung reduziert oder gar eingestellt wurde, um mehr Mengen in die Müllverbrennungsanlage zu liefern, betonte LAV-Chef Roland Wohlmuth. Die Zusammenarbeit über die Bezirke werde in den kommenden Jahren verstärkt.

