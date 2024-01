Keine KV-Einigung in der IT-Branche: Gewerkschaft ruft zu Protestkundgebung

Die Verhandlungen werden am 25. Jänner fortgesetzt.

Das Letztangebot der Arbeitgeber belief sich laut der Gewerkschaft auf 6,25 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 7,25 Prozent auf die kollektivvertraglichen Mindestgehälter. Verhandlungsgrundlage ist die durchschnittliche Jahresinflation des vergangenen Jahres von 7,75 Prozent.

"Das aktuelle Angebot ist immer noch unzureichend und liegt deutlich unter der zugrunde gelegten Jahresinflation. Es ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet in der IT-Branche, die sicher keine Krisenbranche ist, ein Abschluss unter der Inflationsrate akzeptiert werden soll. Auch die Beschäftigten in der IT-Branche haben einen Gehaltsabschluss, der ihre Kaufkraft sichert, verdient", so die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft GPA, Sandra Steiner.

Die Gewerkschaft ruft nun die Beschäftigen auf, sich am 24. Jänner an einer Protestkundgebung vor der Wirtschaftskammer in Wien zu beteiligen. Die Wirtschaftskammer geht nicht davon aus, dass es zu einem Streikaufruf kommen wird, der nächste Verhandlungstermin ist für den 25. Jänner angesetzt.

Auch im vergangenen Jahr waren die Verhandlungen in der Branche zäh verlaufen: Schließlich protestierten im Jänner 2023 mehrere hundert Beschäftigte im Linzer Schillerpark, zu einer Einigung gelangte man damals am 30. Jänner. Dieser KV wurde unbefristet abgeschlossen und gilt somit weiterhin.

Lesen Sie hier:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper