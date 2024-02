Keine Baukrise: Strabag steigerte Bauleistung 2023 auf Rekordniveau

Der börsennotierte Baukonzern Strabag hat seine Bauleistung 2023 um acht Prozent auf ein Rekordniveau von 19,1 Milliarden Euro gesteigert. Die größten Zuwächse gab es in Deutschland und Rumänien sowie beim Straßenbau in Polen, Rückgänge hingegen in Tschechien, Schweden und Dänemark, wie Strabag am Donnerstag mitteilte. Der Auftragsbestand ging um ein Prozent auf 23,5 Milliarden Euro zurück, der Beschäftigtenstand erhöhte sich um fünf Prozent auf 77.136.

"Nach Jahren des Booms durch die Null- und Negativzinspolitik, stand 2023 ganz im Zeichen einer Abkühlung der Baukonjunktur", sagt Vorstandschef Klemens Haselsteiner. "Besonders stark vom veränderten Umfeld war der Wohnbau betroffen, der bei Strabag jedoch weniger als zehn Prozent der Konzernleistung ausmacht." Dank ihrer Größe und breiten Aufstellung nach Ländern und Bausparten habe die Strabag ihre Bauleistung erstmals auf mehr als 19 Milliarden Euro steigern und den sehr hohen Auftragsbestand halten können.

Schwächer in Österreich

Ausgebaut wurde der Auftragsbestand unter anderem in Deutschland, vor allem im Hoch- und Ingenieurbau, sowie in Polen und im Nahen Osten. In Österreich blieb er unter dem Niveau des Vorjahres, was die Strabag auf das hohe Zinsniveau und im europäischen Vergleich strengere Vergaberichtlinien für Hypothekarkredite zurückführt. Im Vereinigten Königreich und in der Region Americas habe man Großprojekte abgearbeitet, deshalb sei der Auftragsbestand auch dort rückläufig gewesen. Zur Steigerung beim Beschäftigtenstand hat auch eine Übernahme im Bereich Property & Facility Services in Deutschland beigetragen.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird eine Ebit-Marge nahe fünf Prozent (2022: 4,2 Prozent) erwartet, die damit höher als ursprünglich prognostiziert liegen wird. Für heuer geht Haselsteiner davon aus, die Bauleistung auf 19,4 Milliarden Euro neuerlich steigern zu können. Der Auftragsbestand reiche bereits bis ins Jahr 2025 hinein. Die Ebit-Marge soll 2024 mindestens vier Prozent erreichen.

Weitere Zahlen und Details über das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht der Baukonzern am 25. April.

