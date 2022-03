"Kein zweites Land geht so sorglos mit seinen Böden um"

Die Gesellschaft müsse mehr Verständnis für die Bauern und Wertschätzung für ihre Arbeit entwickeln sowie faire Preise zahlen. Und Österreich müsse den Bodenverbrauch verringern. All diese Forderungen nannte gestern Hagelversicherungschef Kurt Weinberger bei einem Pressegespräch.

Weinberger bezog sich dabei auf eine Szenarienstudie des Zukunftsforschers Matthias Horx, die dieser im Auftrag der Hagelversicherung erstellt hatte. "Brennpunkte" der Landwirtschaft seien die Verbauung und die Trockenheit. "Es gibt kein zweites Land in ganz Europa, das so sorglos die Böden durch Verbauung Tag für Tag zerstört", kritisierte Weinberger.

In den vergangenen 25 Jahren seien 150.000 Hektar Agrarfläche in Österreich "durch Verbauung zerstört" worden. Wünschenswert sei Horx zufolge ein Szenario, wonach eine durch Digitalisierung optimierte Biolandwirtschaft nachhaltig genau die richtigen Mengen an Lebensmitteln produziert.