Kein Weihnachtsfriede auf dem Krypto-Markt

Sam Bankman-Fried, in den USA geboren und auf den Bahamas lebend, wirbelt die Krypto-Branche durcheinander. Die vom 30-jährigen Lockenkopf gegründete Handelsplattform für Kryptowährungen, FTX, geriet Mitte November in Schieflage. Einst mehr als 30 Milliarden US-Dollar wert, musste die Plattform im November Gläubigerschutz beantragen. Milliarden an Kundengeldern konnten nicht ausgezahlt werden, Bankman-Fried werden Betrug und Veruntreuung vorgeworfen, er wurde festgenommen.