Kein Tratsch im Büro ist auch keine Lösung

Was in vielen Unternehmen vor zwei Jahren noch die Ausnahme war, ist mittlerweile zum Alltag geworden: Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten. „Ein Grund für diese Entwicklung ist die Pandemie, die ein Treiber war. Der zweite Grund ist der leergefegte Arbeitsmarkt“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner heute, Montag, bei einer Studienpräsentation zum Thema Homeoffice in der Linzer Tabakfabrik: Homeoffice könne in Zeiten, in denen es beinahe Vollbeschäftigung gebe, helfen, noch vorhandenes Arbeitskräftepotenzial zu heben. Rund ein Drittel der oberösterreichischen Betriebe biete Homeoffice in größerem Stil an.

Nur wenige Menschen wollen diese Möglichkeit aber durchgehend nutzen, wie eine von Imas im Auftrag des Instituts für Arbeitsforschung und -politik durchgeführte Umfrage unter 150 Personalchefs zeigt: Für 59 Prozent besteht der große Vorteil von Homeoffice in der Flexibilität, sagte Imas-Chef Paul Eiselsberg. Die Faktoren Kommunikation, Gruppendynamik und soziale Kompetenz werden aber zu großen Teilen eher dem Büro zugeschrieben. Demnach sprachen sich auch 70 Prozent für eine Mischvariante aus Büro und Homeoffice aus. Ein Viertel der Unternehmen will wieder vollständig in den Betrieb zurückkehren.

Zunehmend interessant für Betriebe und Mitarbeiter sind andere Formen des ortsungebundenen Arbeitens: 44 Prozent sagten, dass auch mobil gearbeitet werde (also etwa aus dem Zug oder dem Zweitwohnsitz). 15 Prozent nutzen Co-Working-Spaces, also Räumlichkeiten, die Mitarbeiter auch mehrerer Unternehmen nutzen können und mithilfe derer sie sich den Anfahrtsweg zu ihrem Arbietsplatz sparen.

Eine spezielle Form eines Co-Working-Space hat die Sparkasse OÖ etabliert: Bis zu zwei Tage in der Woche könne von zu Hause gearbeitet werden, sagte Vorstandschefin Stefanie Huber. Mitarbeiter, die in ländlichen Regionen wohnen und einen längeren Anfahrtsweg, aber zu Hause keine geeignete Einrichtung haben, könnten in einer wohnnahen Filiale arbeiten.