Kein Tarifvertrag - kein Kaffee: Starbucks-Mitarbeiter wollen streiken

In den USA hat die Gewerkschaft Workers United (WU) für Freitagfrüh einen Streik der Mitarbeiter der Kaffeekette Starbucks in den Filialen in Los Angeles, Chicago und Seattle angekündigt.

Die Gewerkschaft, die 10.000 Angestellte in 525 Starbucks-Filialen in den Vereinigten Staaten vertritt, teilte mit, dass die Arbeitsniederlegungen möglicherweise Hunderte von Filialen im ganzen Land betreffen würden, falls Starbucks und die Gewerkschaft keinen Tarifvertrag abschließen.

Lesen Sie hier: Schwächelndes Geschäft mit Kaffee: Warum Starbucks den Chef austauscht

"Seit der Zusage vom Februar hat das Unternehmen wiederholt öffentlich zugesagt, dass es beabsichtigt, bis Ende des Jahres zu Verträgen zu kommen, aber es hat den Beschäftigten noch keinen ernsthaften Vorschlag unterbreitet", so die Gewerkschaft in einer Erklärung.

Starbucks hat weltweit mehr als 40.000 Filialen. Zuletzt kämpft die 1971 gegründete Kaffeehaus-Kette mit einer schwächeren Nachfrage, vor allem in China.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper