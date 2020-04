Kein Schnee: Familienskigebiet Forsteralm insolvent

Ursache der Zahlungsunfähigkeit ist laut KSV1870 ein massiver Umsatzeinbruch aufgrund des schneearmen und warmen Winters in der Saison 2019/20. Eine Fortführung wird angestrebt. Am Dienstag wurde beim Landesgericht Steyr ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Derzeit sind keine Dienstnehmer beschäftigt, über Aktiva und Passiva war nichts bekannt. Den Gläubigern wird eine 20-prozentige Quote angeboten.

