"Kein Kaputtsparen, kein Preisdeckel": VP-Agrarspitze zieht rote Linien zur FP

Wie geht es mit der Landwirtschaft in den nächsten zehn Jahren weiter? Die Weichen dafür werden zu einem großen Teil heuer gestellt, wie in Diskussionen bei der internationalen Agrarmesse "Grüne Woche" in Berlin klar wurde. Mit dem Luxemburger Christophe Hansen gibt es einen neuen EU-Agrarkommissar, der seine Vision am 19. Februar präsentieren wird (ein "Bauernsohn", in den Österreichs Vertreter große Hoffnungen setzen). Die aktuelle Periode für die Gemeinsame Agrar- und Förderpolitik der EU